Gaz veri fel a buszpályaudvart is, hol vannak ilyenkor az illetékesek?!

A pécsi autóbuszpályaudvar rendkívül forgalmas része városunknak. A környező településeken élők is előszeretettel utaznak helyközi buszokkal, de az ország távolabbi pontjairól is érkeznek járatok szép számmal. Ennek megfelelően utasokkal általában tele van a pályaudvar. Továbbá ott található a közvetlen közelében a pécsi vásárcsarnok, ami szintén egy frekventált helye a városnak, sokan jönnek-mennek, és sokan a pályaudvaron keresztül közelítik meg a helyszínt. Szóval rengeteg ember kénytelen szembesülni nap mint nap azzal, hogy a pályaudvaron a környezet szépítésével, rendben tartásával senki nem törődik.

A pécsi buszpályaudvaron a virágok idén is kiszáradtak, gondozatlan környezet fogadja az utasokat, olvasónk tapasztalatai szerint

A buszpályaudvar virágaival senki nem törődik?

A virágok, ahogy minden évben, úgy most is elhanyagoltak. A tartókban kiszáradt kórók láthatók, a pályaudvar Árkád felőli bejáratánál pedig egy bozótos fogadja az érkezőket. Pedig lehetne sokkal szebb és rendezettebb is ez a terület. És mennyivel kellemesebb lenne az ide érkezőknek, ha egy csodálatos, virágos, rendszeresen ápolt és gondozott környezet fogadná őket. Nem az lenne az első benyomásuk a városról, hogy gazdátlan. Hanem az, hogy itt olyan emberek élnek, akik szeretik a szépet, és tesznek is ezért. Őszintén remélem, hogy sikerül ebben elérni végre valami változást. Mert ott van a vasútállomás ellenpéldának. Csodálatos virágok díszítik, ünnepek alkalmával különféle installációkkal kedveskednek. Ez lenne a követendő példa.

