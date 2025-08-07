augusztus 7., csütörtök

Éjszakai rettegés: vadállatok vették be Pécs lakónegyedeit? (VIDEÓ)

Címkék#vaddisznó#róka#varjú

Wald Kata

Varjak keserítik meg a kertvárosiak életét, sőt, az ott lakók tapasztalatai szerint egyre több a bagoly is a városrészben, emiatt az éjszaka sincs csend, és nyugalom. Szeretném a sort folytatni a rókákkal. A sportcsarnok környékén rendszeresen látni, hogy ott kóborol egy vadállat, és a Bálicsi út környékén is szinte mindennapos a róka látványa. Ezek az állatok a városba költöztek, itt találtak búvóhelyet, és a környék kukáit fosztogatják. Az emberek közelsége se zavarja őket, lakott területen garázdálkodnak. Féltjük a gyerekeket, mert a játszótereket se kerülik el ezek a vadállatok - a Köztársaság térin is gyakori vendég a róka. 

A szabolcsi városrészben a vaddisznók okoznak sokszor riadalmat. Ott is féltik az emberek a testi épségüket, és nem mellesleg a kertjeiket, veteményeseiket. Szerintem nincs helye a városban semmilyen vadállatnak. Mi lesz, ha a rókák, és a vaddisznók is tovább szaporodnak? Úgy járunk majd velük, mint a varjakkal? Elözönlenek minket?! 

Név és cím a szerkesztőségben

 

