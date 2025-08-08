Elherdálják a város pénzét – olvasónk kiakadt

Olvastam, hogy a botrányhős Majka Pécsen fog fellépni egy olyan összegért, amiért a tisztességes kétkezi dolgozók egy évig dolgoznak. Gondolom, hogy ennél olcsóbb, jobb szereplőket is lehetett volna találni a hazai berkekben. Jobban kellene támogatni a helyi, tehetséges embereket, de hát így tudjuk megmutatni, hogy a baloldal az „elesetteken” is segít. Jó lenne, ha a város, egyébként is kevés pénzét a megszokásokkal ellentétben már nem herdálnák el, hanem hasznosabb dolgokra fordítanák. Tudom, hogy kell a szórakozás az embereknek, de a szükséges kompromisszumokat meg kellene kötni. Inkább az elmaradt fizetéseket és egyéb tartozásokat kellene rendezni. A szemétszállítás biztonságos ellátásának a finanszírozása is van talán olyan fontos, mint ennek a koncertnek a megrendezése, ilyen drága pénzen.

