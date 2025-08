Furcsa hang zavarja az esti nyugalmat a pécsi belvárosban

A Móricz Zsigmond tér környékén lakunk, és idén nyáron minden este hallunk egy furcsa hangot, ami - mint kiderült -, vélhetően valami madárriasztó féleség. Mivel nem tudtuk mire vélni, és nem ismertül fel, hogy ez mi lehet, a mesterséges intelligenciát hívtam segítségül - lejátszottam az AI-nak a hangot, amit a telefonommal felvettem, és azt a választ kaptam, hogy ez galambriasztó. Valószínű, hogy tényleg ez lehet, de szerintem nem is galamb, hanem inkább varrjak riasztására használják. Mert abból van sok ezen a környéken. Azt feltételezzük, hogy az iskola udvarából érkezik a hang - minden bizonnyal másokat is zavar, mert a közelmúltban láttuk, hogy egyik este valakik zseblámpával keresték, hogy hol lehet a forrása. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez mi lehet - tényleg madárriasztó? A szomszédok azt mondják, ők már tavaly is hallották, nekem csak idén tűnt fel. Egyébként minden este tíz óra körül lehet hallani, nagyjából egy órán keresztül.

