3 órája
Füst borította be Pécset – az egészségüket féltik a lakók
Rövid időn belül harmadszor kapott lángra az illegális szemétlerakó Bogádi út mellett. A füst az egész várost beborította - a pécsiek az egészségüket féltik, hívja fel a figyelmet olvasónk.
Rövid időn belül harmadszor gyullad ki a Bogádhoz közeli területen, egy magánszemélynél a felhalmozott hulladék. Ezt kedden tapasztalni lehetett, mert Kertvárosig eljött a füst. Szeretném megkérdezni az illetékeseket, hogy a sok semmitmondó nyilatkozat után, esetleg nem akarnak e tevőlegesen is részt venni a probléma megoldásában?! Az önkormányzat, a NAV, az ÁNTSZ, valamint a tűzoltóságnak és a rendőrségnek, mint illetékeseknek, ideje lenne a tulajdonossal szemben eljárni. Egyszerűen őrizetbe kell venni a bűnismétlés veszélye miatt és addig nem kell kiengedni, ameddig a család el nem tünteti a hulladékot. Szerintem hamar megtörténne. A közelmúltban a bírságok hatására nagyon gyorsan fel lett számolva két illegális gumi depó. Tehát csak akarni kellene és megoldódnak a dolgok. Amennyiben a Biokomot meg lehetett bírságolni, akkor gondolom az ügyben illetékes személy is felelősségre vonható.
Azért is érdekes az ügy, mert a közelmúltban az országban több helyen indítottak eljárást olyan emberekkel szemben, akik fémet gyűjtöttek és adtak le. Őket elmarasztalták nagyon gyorsan, a szemetes embert pedig nem. Elképzelhető, hogy a gyakori tűzeset felvetheti a szándékosság esetét is.
A másik hasonló visszásság, hogy embereket vettek őrizetbe a miniszterelnök fenyegetése, valamint egyéb erőszakra buzdító bejegyzések miatt. Az eljárásokkal teljesen egyet is értek, mert egy új jogszabály szerint az eljárás teljesen jogos és törvényes. Az ilyen egyéneknek nincs helyük a társadalomban, mert a magatartásuk bomlasztja a társadalmi békét és biztonságot. Már csak az a nagy kérdés, hogy egyes művészeket, miért nem vonnak hasonló magatartás miatt, ugyanilyen eljárás alá. Remélem, hogy nem a vagyoni helyzetek különbsége miatt. Valahogy, kicsit furcsa, ez a törvény előtti nagy egyenlőtlenség.
Hatalmas mennyiségű füst borította be Pécset - nem kellene játszani az itt lakók egészségével!
Remélem, hogy mielőbb beindul a lomha gépezet és nem jogászkodnak, és tologatják az aktákat, hanem mindenki teszi a dolgát, mert egy ekkora város lakosainak egészségével nem kellene játszani. Az illetékesek egészsége is veszélyben van, tehát egy kicsit gondolkodjanak el és gondolják végig, hogy anno mire esküdtek fel.
