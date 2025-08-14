Gaz nő a sírokon – felháborító állapotok a pécsi temetőben

A temetőt felveri a gaz – olvashattuk a panaszt a napokban. Sajnos minden évben megjelenik hasonló észrevétel a bama olvasói részéről, de változást egyetlen leírt vélemény nem tud elérni. A válasz – ha egyáltalán válaszra méltatják a panaszost – a következő: nagy a terület, több hektár, kevés a munkaerő. Harminc-negyven évvel ezelőtt gyomírtóztak, akkor az volt a gond, hogy egy kis szellő már a szomszédos sírra repítette a gazmentesítésre használt szert, és pusztított mindent. Most a kaszálék száll a síremlékekre, és elég nehezen lehet megszabadulni tőle! Persze mindez csak akkor, ha kaszálnak. De sajnos ezen a téren is vannak hiányosságok.

Miért hagyják, hogy gaz lepje el a sírkertet?

Van, aki a síremlék körül gyomirtót használ, de hiába, mert valahogy a kaszálék oda is "repül", ahova nem kell, hogy arról ne is tegyek említést, hogy a damil martaléka lesz sokszor a művirág, a mécsestartó, stb.. De egyszer már előfordult, hogy Biokom dolgozók seperték le a kaszálékot a sírokról, és gyűjtötték össze az elszóródott szemetet. Sajnos csak egyszer került erre sor.

Az irodai információnyújtás is hagy kívánnivalót maga után – sok mindenről lehetne még elmélkedni. Egy valamit nem értek: tőlünk nyugatra hogyan lehet valóban szép, gyommentes a temető? Azt viszont tudom, hogy több helyen öntözőrendszer van kiépítve.

Fontos megemlíteni azonban a pozitívumokat is: a pécsi temetőben az elmúlt évek során nagyon szépen virágosítottak. Már csak a gazzal kellene kezdeni valamit.

