Postabontás

59 perce

Egész nap ordítoznak a gólyatáborban – a környék tiltakozik!

Olvastam a gólyatáborokkal kapcsolatos cikkeket, és mint a közelben lakó, szeretném én is megosztani a tapasztalataimat.

Tóth Viktória

Őszintén szólva nagyon fel vagyok háborodva amiatt, hogy a PTE-s gólyatáborok helyszíne Pécs belvárosában, a Boszorkány Kollégiumban van, ugyanis én pont a Műszaki és Informatikai Karral szemben lakom. Ez nem egy szokványos, nyáresti koncert a Sétatéren, ahol egy-két órán át hallgathatjuk Geszti Pétert vagy Hobót, hanem egész napos, reggel nyolctól éjfélig tartó hangzavar. Nem csak a zene szól, hanem folyamatos ordítozás hallatszik – elviselhetetlen intenzitással.

Gólyatábor diákokkal
Egész nap kiabálnak a gólyatáborokban olvasónk szerint (illusztráció). Fotó: Ádám János

Aláírásgyűjtést fontolgatnak a gólyatáborok ellen

A környék lakóival közösen szeretnék tiltakozni ez ellen: aláírásgyűjtést is kezdeményezek, mert így nem lehet élni. Már megkerestem a helyi önkormányzati képviselőt is, ám ő csak annyit mondott, hogy „ez egy egyetemi város, el kell viselni”. Ez azonban szerintem nem érv. Az sem mellékes, hogy a rendezvények idején a környék szemetessé válik. A közelben lévő kisboltban a diákok felvásárolják a tömény italokat, majd egész éjjel kiabálnak, randalíroznak. Ez jóval több, mint egy kis zenehallgatás, ez mindannyiunk életminőségét rombolja.

Nem vagyok idős ember, én magam is jártam egyetemre, és megértem a fiatalokat. De van egy határ, amit nem lehet átlépni. Felháborító, hogy a város szívébe hozták ezt az eseményt, ráadásul nem is egyetlen karról van szó, így a zaj és a tömeg még nagyobb. Olyan erővel üvöltenek, hogy a légkondicionáló zaja mellett is tisztán hallatszik este, éjjel, hajnalban is.

Ez a környék korábban csendes volt, most viszont évről évre egyre elviselhetetlenebb a gólyatábor miatt. A lakók nyugalma semmit sem ér? Miért nem rendezik meg inkább ott, ahol korábban: Orfűn vagy Sikondán? Ott is évekig jól működött, és nem zavarta a város lakóit.

Érthetetlen, hogy miért nem található megoldás, ami mindkét fél számára elfogadható lenne: a diákok élvezhetik a programot, a lakók pedig megőrizhetik nyugalmukat. Szeretném, ha a városvezetés és az egyetem komolyan venné a lakók véleményét, és újragondolná a gólyatábor helyszínét. Mi, a környék lakói, nem vagyunk ellenségei a fiataloknak, de jogunk van a nyugodt élethez is.

Név és cím a szerkesztőségben

