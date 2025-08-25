Hiába van zebra, a fiatalok az úttesten szaladgálnak át – fakadt ki olvasónk

A Szigeti úton, az egyetemi épület előtti park nagyon szép lett, üde színfoltja városunknak. Modern, fiatalos, rendezett. Az orvoskar bejárata előtt ott a zebra, és az épület Honvéd utca felőli sarkán is van kijelölt gyalogátkelő. Nincs viszont ilyen lehetőség a Kürt utcánál. A fiatalokat azonban ez nem nagyon érdekli. Az orvoskarnak a Kürt utca irányába is van egy kijárata, ha azon keresztül távoznak az épületből, akkor már nem veszik a fáradságot, hogy valamelyik zebráig elsétáljanak. A Kürt utca sarkán tömörülnek a zöldterületen, arra várva, hogy egy óvatlan pillanatban át tudjanak szaladni a forgalmas Szigeti úton. Javaslom a rendőröknek, hogy tartsanak gyakrabban ellenőrzéseket ezen a területen és figyelmeztessék a fiatalokat, hogy nagyon veszélyes, amit művelnek. A Kürt utcából jobbra kanyarodó autók komoly veszélyt jelentenek számukra.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

