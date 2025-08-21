Hónapokig korlátozzák a város ütőerén a közlekedést – ez így rendben?!

A Tettye Forrásház a Zsolnay úton zajló munkálatok kapcsán azt írta, hogy ütemterv szerint haladnak - elég lett volna annyit írniuk hogy kb. decemberig eltart a munka. Az ütemezésük szerint. Szerintem az ütemezéssel van baj: 100 méter cseréhez nem sok a kettő hónap? Kedden délelőtt 5-6 ember dolgozott a terepen. Ez is az ütemezés szerint? A város "ütőerének" mondott úton a forgalmat szakaszosan korlátozzák fél évre. Ez is rendben? Reggel és este a Pécsváradi út és a 48-as tér között áll a kocsisor. Ez is rendben? Mi lesz szeptembertől? Tudom, nem a városlakó feladata a tanácsadás, de talán lett volna lehetőség sokkal több embert, gépeket felvonultatni és egyszerre több szakaszon építeni.

