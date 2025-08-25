Botrány egy pécsi üzletben: belesütötték a kefesörtét a kakaós csigába

Az elmúlt időszakban több cikk jelent meg a Postabontásban arról, hogy a kereskedelemben mennyire nem a vevő, hanem a profitszerzés, annak a növelése a fontos. A vevőket csodálatos akciókkal szédítik, jelentős megtakarításokat ígérve. A valóság az, hogy az akciós ár is gyakran meghaladja az előző egy- két hónapban, vagy az előző félévben alkalmazott árat. Nagyon sokszor lehet azt tapasztalni, hogy az áruval feltöltött gondolák között közlekedni is alig lehet, mert a kipakolás után halomban áll a göngyöleg a közlekedésre fenntartott részen. Azokat a kiürítés után nem viszik vissza a raktártérbe, hanem a Pató Pál-féle elvek szerint, majd egyszer történik velük valami. A vevők meg nem győzik kerülgetni egymást a szűk helyeken. Az áruház kövezetét sok helyen nem takarítják rendszeresen, az jól láthatóan koszos. Az ember néha elgondolkodik azon, hogy melyik multi áruházba térjen be, melyikhez legyen bizalma. És a termékekkel is sokszor van gond - például a kakaós csiga van, hogy életveszélyes.

A kakaós csiga se biztonságos - öt centi hosszú. halszálkához hasonlító sörtét talált benne olvasónk

Fotó: Móricz István

A kakaós csiga fulladást is okozhatott volna - háborog olvasónk

Nálam egy áruház, biztos, hogy kizárta magát a vásárlói bizalomból. Az történt, hogy ez év augusztus 12-én kakaós csigát vásároltam az egyik kertvárosi üzletben. A termék fogyasztása során a számat megszúrta valami, amit szerencsére nem nyeltem le, azt sikerült kihalásznom. Mint kiderült, a kakaós csigába egy öt centiméter hosszú kefesörte volt, amelyet én nem kívántam megvásárolni, de ajándékként megkaptam. A sörte olyan kemény volt, mint egy halszálka. Egy kisgyerek esetében nagyobb baj is lehetett volna belőle. Az észlelt problémát a cég ügyfélszolgálata felé írásban jeleztem. Az elmúlt tíz nap kevés volt nekik, hogy legalább elnézést kértek volna. Más országokban, egy ilyen eset után jelentős kártérítési perek indulnak és jelentős kártérítéseket ítélnek meg. A kedves multik ezt otthon nem, de nálunk büntetlenül megtehetik. Anyagi kárt nem szenvednek, az erkölcsökkel meg ki foglalkozik ebben az országban. Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy még válaszra sem méltattak, úri gőgjükben. Az biztos, hogy többet egy fillért sem költök náluk.