Postabontás

1 órája

A klíma tisztítása házilag semmit nem ér, viszont veszélyes

Fertőzésveszélyes, ha elmarad a légkondi szakszerű karbantartása – hívja fel a figyelmet olvasónk. A klíma házilag való tisztítása nem veszélytelen, szakemberre kell bízni a feladatot.

Wald Kata
A klíma tisztítása házilag semmit nem ér, viszont veszélyes

A minap a lakossági klímaberendezések veszélyeiről jelent meg egy cikk, amelyben egy orvos a dolgot elbagatellizálva úgy nyilatkozott, miszerint a lakossági klímák nem veszélyesek, mert nincs bennük vízpára. Az igazság az, hogy a beltéri egységeken is jelentkezik vízpára, mert a levegő víztartalma a kondenzátor hideg felületén kicsapódik, valamint a huzamosabb üzemelés során a beltéri egység ventilátor kereke is nedvessé válik. A nem kellő szakértelemmel telepített klímák cseppvíz tárcáján is marad pangó víz, valamint a nem karbantartott egységek belső felülete is alkalmas a bakteriális, illetve gombás fertőzéseket okozó kórokozók megtelepedésére.

A klímaberendezés karbantartását csak szakember tudja megfelelő módon elvégezni, hívja fel a figyelmet olvasónk

 

A klíma karbantartására sokan sajnálják a pénzt, pedig nem kellene

Az emberek komoly pénzeket fizetnek ki egy klímaberendezés telepíttetésére, de utána sajnálják a pénzt a karbantartásra. Ebből az következik, hogy a karbantartás elmaradása miatt a jótállás is megszűnik, amennyiben a meghibásodás az elmaradt karbantartással összehozható. A másik ok a magyar ember jellemhibája, mert jellemző az a magatartás, hogy majd megoldjuk okosban, olcsón, házilag. – Nekem ne húzzák ki a pénzt a zsebemből! – sokan gondolkodnak így. Sajnos ebből a hozzáállásból, ennek következményeként alakul ki a fertőzésveszély. Sokan az autóklíma tisztítására alkalmas eszközökkel fújják le a beltéri egységet, nem ismerve annak a veszélyeit. Vagy teljesen elmarad a karbantartás. Sokan azt hiszik, hogy ha kimossák a beltéri egység, porfogó szűrőjét, akkor kész a karbantartás. 

A javaslatom egyrészt az, hogy a rendszeres karbantartást szakember végezze el, mind a lakás, mind a gépkocsi klímák esetén. A másik javaslatom, az, hogy a suszter maradjon a kaptafánál, és ne bagatellizálja el azt a veszélyt, amiben nincs kellő szakmai ismerete, nem tartozik a szakmájához. Több példát tudnék felhozni a fenti témában, van elég sajnálatos tapasztalat ez ügyben. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
