Legyünk észnél! Autót vezetni papucsban balesetveszélyes!

A gyorshajtókra vadásznak a rendőrök a hét folyamán, ezt lehetett hallani a hírekben a rádióban. Javaslom, hogy azt is nézzék meg, hányan ülnek a volán mögé papucsban. Csak be kell hajtani akármelyik multi parkolójába, vagy benzinkúthoz, és el fognak képedni a szörnyű látványtól. Igaz, a KRESZ nem mondja ki egyértelműen azt, hogy papucsban nem lehet vezetni, viszont azt igen, hogy „Járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van.” És ha baleset történik, akkor például a papucsban vezetésről megállapíthatják, hogy az nem biztonságos. És lássuk be: nem is az. Csúszkál benne a sofőr lába, és ez könnyen vezethet balesethez.

