Drágul a lottózás, az újítás nem szerencsés – háborog olvasónk

Az elmúlt napokban, két cikk is megjelent a Postabontás rovatban, amelyek a kereskedők, és a szolgáltatók egyre arcátlanabb, profitéhesebb magatartására kívánta felhívni a figyelmet. Ehhez a „tisztességes” magatartású körhöz csatlakozik a közeljövőben a szerencsejátékokat – többek közt lottót – kínáló társaság is.

A hatoslottó sorsolásának változása burkolt áremelés, olvasónk szerint.

Heti kétszer sorsolják a hatoslottót, de ez nem a játék izgalmát, hanem a profitot növeli - véli olvasónk

Igaz, hogy hatalmas profitot termelnek minden évben, de nekik ez sem elég. Elővették a jóság álarcát és mosolyogva közlik velünk, hogy ők mindenáron gazdaggá akarják tenni minden partnerüket. Szakadatlanul jótékonykodnak a játékosokkal. A játékosok nagy örömére, heti két alkalommal is sorsolják a hatoslottót. Mint közölték, ezzel is a játék izgalmát kívánják növelni.

Szerintem ezzel nem a játék izgalmát növelték, hanem a saját profitjukat. Igaz, hogy azt száz százalékkal, ha azt vesszük figyelembe, hogy egy hónap alatt mennyibe került ez idáig a játék és mennyibe a nagy lehetőség felajánlása után. A játékosok csak azon izgulhatnak, hogy elköltsék -e a dupla pénzt, vagy hasznosabb, szükségesebb kiadásra fordítsák. Csak azt nem értem, hogy miért nézik az embereket ennyire tudatlannak és miért gondolják azt, hogy ezt a sunyi, bújtatott áremelést az emberek nem veszik észre.

Ezek után én úgy döntöttem, hogy maradok az egy szem ötöslottónál és továbbra is izgalomban tartom a társaságot, hogy mikor találják el a számaimat, amelyekkel, a létrejöttük óta játszik a család. Sok sikert kívánok nekik, legyen szerencséjük.

