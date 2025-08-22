augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

52 perce

Drágul a lottózás, az újítás nem szerencsés – háborog olvasónk

Címkék#Postabontás#szerencsejáték#lottó

Drágul a szerencsejáték. A hatoslottót a jövőben heti kétszer sorsolják, ami burkolt áremelés, olvasónk szerint.

Wald Kata

Az elmúlt napokban, két cikk is megjelent a Postabontás rovatban, amelyek a kereskedők, és a szolgáltatók egyre arcátlanabb, profitéhesebb magatartására kívánta felhívni a figyelmet. Ehhez a „tisztességes” magatartású körhöz csatlakozik a közeljövőben a szerencsejátékokat – többek közt lottót – kínáló társaság is.

lottó szerencsejáték
A  hatoslottó sorsolásának változása burkolt áremelés, olvasónk szerint.

Heti kétszer sorsolják a hatoslottót, de ez nem a játék izgalmát, hanem a profitot növeli - véli olvasónk

Igaz, hogy hatalmas profitot termelnek minden évben, de nekik ez sem elég. Elővették a jóság álarcát és mosolyogva közlik velünk, hogy ők mindenáron gazdaggá akarják tenni minden partnerüket. Szakadatlanul jótékonykodnak a játékosokkal. A játékosok nagy örömére, heti két alkalommal is sorsolják a hatoslottót. Mint közölték, ezzel is a játék izgalmát kívánják növelni

Szerintem ezzel nem a játék izgalmát növelték, hanem a saját profitjukat. Igaz, hogy azt száz százalékkal, ha azt vesszük figyelembe, hogy egy hónap alatt mennyibe került ez idáig a játék és mennyibe a nagy lehetőség felajánlása után. A játékosok csak azon izgulhatnak, hogy elköltsék -e a dupla pénzt, vagy hasznosabb, szükségesebb kiadásra fordítsák. Csak azt nem értem, hogy miért nézik az embereket ennyire tudatlannak és miért gondolják azt, hogy ezt a sunyi, bújtatott áremelést az emberek nem veszik észre.

Ezek után én úgy döntöttem, hogy maradok az egy szem ötöslottónál és továbbra is izgalomban tartom a társaságot, hogy mikor találják el a számaimat, amelyekkel, a létrejöttük óta játszik a család. Sok sikert kívánok nekik, legyen szerencséjük.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu