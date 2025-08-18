Botrány: kamu akciókkal lopják meg a vásárlók bizalmát a multik!

A minap ismételten szembesültem azzal a ténnyel, hogy a nagy kereskedelmi láncok áruházai milyen tisztességtelenül bánnak a vevőikkel. Az egyik áruházlánc akcióban hirdetett gépjárműhöz vásárolható egészségügyi csomag. Mivel az enyém szavatossága hamarosan lejár, ezért szerettem volna egy új csomagot vásárolni. Az általam felkeresett áruházban híre, pora sem volt a hirdetett árunak. Mivel ez már a sokadik eset, hogy így jártam a különböző multik boltjaiban, ezért úgy vélem, hogy nagyon tisztességtelen a magatartásuk. Régebben, a jogszabályoknak megfelelően, a teljes akció ideje alatt kötelesek voltak a hirdetett árut a vevő részére biztosítani. Mivel ez sokszor nem történt meg, egy-két bírság megfizetése után a „ tisztességes” kereskedők most már beírják a reklámújságba, hogy „a készlet erejéig.” Ezzel a kis trükkel kivédik a kötelezettséget, a jogi kiskaput kihasználva vezetik félre a vásárlókat. Ugyanis a vevő már be lett csalva az üzletbe és ha már ott van, úgyis vásárol más áruféleséget. A haszon meglett, a tisztesség meg nem számít, azt elég a tv reklámokban hangoztatni. Ott mindig a vevő az első.

Az akciókkal trükköznek a multik – tisztességtelen módon verik át a vevőket, véli olvasónk. Fotó: Székelyhidi Balázs

A multik célja az akciókkal nem más, mint a vevőcsalogatás

Sajnos, ezt a magatartást több multi áruházban, többszörösen megtapasztaltam. Volt, hogy nyitáskor már nem volt a keresett áru, az eladó a kérdésemre azt válaszolta, hogy volt, de elfogyott. Miután rákérdeztem, hogy a nyitás után két perccel hogy fogyott el az áru, akkor az volt a válasz, hogy ha nem fogyott el, akkor sajnos nem érkezett be. Ez velem is többször előfordult, gondolom másokkal is. Tehát vagy vevőcsalogatás, átverés az egész, vagy nagyon rossz mindegyikük logisztikája.

A kereskedelmi felügyelőségnek hatékonyabban kellene ezeket az akciókat ellenőrizni és jóval nagyobb bírság kiszabásával kellene tisztességes magatartásra bírni az országból a hasznot egyébként is ki talicskázó svindlereket.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.