augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

2 órája

Stampó, kőműves aktimel, tüske – ezeket dobálják szét, borzasztó állapotok uralkodnak

Címkék#környék#zsákszám#kisbolt#műanyag

84 éves vagyok, és sok mindent megéltem már, de örömmel látom, hogy a palack visszaváltási rendszer bevezetése óta a műanyag flakonokat és fémdobozokat jóval ritkábban látni az út szélén, mint korábban. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert tisztább lett tőle a környezetünk, és az emberek is jobban megbecsülik az üres palackot, ha pár forintot visszakapnak érte.

Tóth Viktória

Van azonban egy nagy hiányossága a palack visszaváltási rendszernek. Bárhová megyek, főleg kisboltok környékén vagy út mentén, rengeteg eldobált apró, 40-50 milliliteres italos üveggel találkozom. Ezek többnyire röviditalokhoz, keserűkhöz, pálinkákhoz tartoznak. Ráadásul manapság már nem is üvegből készülnek, hanem műanyagból. Ezeket viszont nem lehet visszaváltani, mert túl kicsi az űrtartalmuk.

A palack visszaváltási rendszer máshogy is működhetne
A palack visszaváltási rendszert szeretné bővíteni olvasónk (illusztráció). Fotó: MW

Így működhetne jól a palack visszaváltási rendszer

A mi környékünkön is zsákszámra lehetne összeszedni ezeket a pici palackokat, amelyek ugyanúgy szennyezik a környezetet, mint a nagyobbak. Sőt, talán még rosszabb a helyzet, mert könnyű őket zsebre vágni, majd elhajítani. Úgy gondolom, jó lenne, ha ezekre is kitalálnának egy külön rendszert. Például lehetne 10-20 darabonként, vagy akár zsákonként visszaváltani, pár száz forint ellenében. Ha már a nagy palackokra működik, miért ne lehetne a kicsikre is?

Meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb lenne belőlük az árokparton és a boltok előtt, ha az emberek éreznék, hogy ezeknek is van értékük. A környezetünk tisztasága mindenki érdeke – nemcsak az enyém, aki 84 évesen nap mint nap látom ezt, hanem a fiatalabb nemzedéké is, akik utánunk jönnek.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu