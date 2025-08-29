2 órája
Stampó, kőműves aktimel, tüske – ezeket dobálják szét, borzasztó állapotok uralkodnak
84 éves vagyok, és sok mindent megéltem már, de örömmel látom, hogy a palack visszaváltási rendszer bevezetése óta a műanyag flakonokat és fémdobozokat jóval ritkábban látni az út szélén, mint korábban. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert tisztább lett tőle a környezetünk, és az emberek is jobban megbecsülik az üres palackot, ha pár forintot visszakapnak érte.
Van azonban egy nagy hiányossága a palack visszaváltási rendszernek. Bárhová megyek, főleg kisboltok környékén vagy út mentén, rengeteg eldobált apró, 40-50 milliliteres italos üveggel találkozom. Ezek többnyire röviditalokhoz, keserűkhöz, pálinkákhoz tartoznak. Ráadásul manapság már nem is üvegből készülnek, hanem műanyagból. Ezeket viszont nem lehet visszaváltani, mert túl kicsi az űrtartalmuk.
Így működhetne jól a palack visszaváltási rendszer
A mi környékünkön is zsákszámra lehetne összeszedni ezeket a pici palackokat, amelyek ugyanúgy szennyezik a környezetet, mint a nagyobbak. Sőt, talán még rosszabb a helyzet, mert könnyű őket zsebre vágni, majd elhajítani. Úgy gondolom, jó lenne, ha ezekre is kitalálnának egy külön rendszert. Például lehetne 10-20 darabonként, vagy akár zsákonként visszaváltani, pár száz forint ellenében. Ha már a nagy palackokra működik, miért ne lehetne a kicsikre is?
Meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb lenne belőlük az árokparton és a boltok előtt, ha az emberek éreznék, hogy ezeknek is van értékük. A környezetünk tisztasága mindenki érdeke – nemcsak az enyém, aki 84 évesen nap mint nap látom ezt, hanem a fiatalabb nemzedéké is, akik utánunk jönnek.
