Stampó, kőműves aktimel, tüske – ezeket dobálják szét, borzasztó állapotok uralkodnak

Van azonban egy nagy hiányossága a palack visszaváltási rendszernek. Bárhová megyek, főleg kisboltok környékén vagy út mentén, rengeteg eldobált apró, 40-50 milliliteres italos üveggel találkozom. Ezek többnyire röviditalokhoz, keserűkhöz, pálinkákhoz tartoznak. Ráadásul manapság már nem is üvegből készülnek, hanem műanyagból. Ezeket viszont nem lehet visszaváltani, mert túl kicsi az űrtartalmuk.

A palack visszaváltási rendszert szeretné bővíteni olvasónk (illusztráció). Fotó: MW

Így működhetne jól a palack visszaváltási rendszer

A mi környékünkön is zsákszámra lehetne összeszedni ezeket a pici palackokat, amelyek ugyanúgy szennyezik a környezetet, mint a nagyobbak. Sőt, talán még rosszabb a helyzet, mert könnyű őket zsebre vágni, majd elhajítani. Úgy gondolom, jó lenne, ha ezekre is kitalálnának egy külön rendszert. Például lehetne 10-20 darabonként, vagy akár zsákonként visszaváltani, pár száz forint ellenében. Ha már a nagy palackokra működik, miért ne lehetne a kicsikre is?

Meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb lenne belőlük az árokparton és a boltok előtt, ha az emberek éreznék, hogy ezeknek is van értékük. A környezetünk tisztasága mindenki érdeke – nemcsak az enyém, aki 84 évesen nap mint nap látom ezt, hanem a fiatalabb nemzedéké is, akik utánunk jönnek.

