Büntetésre nincs pénz, de piára azért futja?!

Elfogadhatatlan, ahogy a Berek sétány környékén a hajléktalanok viselkednek – olvashattuk a panaszt a Postabontásban. Sajnos, a helyzet hosszú idő óta változatlan, mivel sem a közterület-felügyelet, sem a rendőrség nem lép fel ellenük hatékonyan. A közterületen való italozás szabálysértés, amit lehetne mindkét szerv részéről szankcionálni. Csak hát akkor konfrontálódnak ezekkel a lumpen elemekkel, ami kellemetlen az uraknak, ezért inkább elmennek a probléma mellett. Jobb esetben azt mondják, hogy kár büntetni, mert a hajléktalannak nincs pénze, úgyse fizeti ki a bírságot. Akkor miből isznak?

Fotó: Máté Krisztián

Ha piára van pénz, akkor a büntetés befizetésére is lehetne

Egyébként a büntetést le is lehet ülni, vagy közmunkára lehet változtatni, tehát vagy nem rontják egy ideig a környék hangulatát, vagy valami hasznot is hajtanának. Határozottabb rendőri intézkedések kellenének. Én még emlékszem olyan kertvárosi rendőr járőrökre, akiknek a szolgálati idejében a lumpenek átmentek a város másik részébe. Most csak azt tapasztaltam a napokban, hogy a rendőrök azért intézkedtek – de akkor igen gyorsan –, mert egy kollégájuk állítólag nem tudott kimenni a parkolóból. Igaz, hogy korrekten intézkedtek, de az egésznek volt egy disszonáns hangulata, a helyi közbiztonsági helyzet ismeretében.

