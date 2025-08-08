augusztus 8., péntek

László névnap

2 órája

Büntetésre nincs pénz, de piára azért futja?!

#rendőrség#pénz#felügyelet#hangulat#panasz#helyzet

Elfogadhatatlan, ahogy a Berek sétány környékén a hajléktalanok viselkednek – háborog olvasónk. Nem büntetik őket, mert úgyse tudják befizetni, de piára azért valahonnan mégis van pénzük, teszi hozzá.

Wald Kata
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Pixel-Shot

Elfogadhatatlan, ahogy a Berek sétány környékén a hajléktalanok viselkednek – olvashattuk a panaszt a Postabontásban. Sajnos, a helyzet hosszú idő óta változatlan, mivel sem a közterület-felügyelet, sem a rendőrség nem lép fel ellenük hatékonyan. A közterületen való italozás szabálysértés, amit lehetne mindkét szerv részéről szankcionálni. Csak hát akkor konfrontálódnak ezekkel a lumpen elemekkel, ami kellemetlen az uraknak, ezért inkább elmennek a probléma mellett. Jobb esetben azt mondják, hogy kár büntetni, mert a hajléktalannak nincs pénze, úgyse fizeti ki a bírságot. Akkor miből isznak?

pénz hajléktalan
Italra van pénzük a hajléktalanoknak, de a közterületen való randalírozásért nem büntetik őket, mert úgyse tudnák befizetni - háborog olvasónk. 
Fotó: Máté Krisztián

Ha piára van pénz, akkor a büntetés befizetésére is lehetne

Egyébként a büntetést le is lehet ülni, vagy közmunkára lehet változtatni, tehát vagy nem rontják egy ideig a környék hangulatát, vagy valami hasznot is hajtanának. Határozottabb rendőri intézkedések kellenének. Én még emlékszem olyan kertvárosi rendőr járőrökre, akiknek a szolgálati idejében a lumpenek átmentek a város másik részébe. Most csak azt tapasztaltam a napokban, hogy a rendőrök azért intézkedtek – de akkor igen gyorsan –, mert egy kollégájuk állítólag nem tudott kimenni a parkolóból. Igaz, hogy korrekten intézkedtek, de az egésznek volt egy disszonáns hangulata, a helyi közbiztonsági helyzet ismeretében.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

