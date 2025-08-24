Bosszantó, ahogy a posta az ajánlott küldeményeket kezeli – olvasónk kifakadt

Az ajánlott levelek kézbesítésével kapcsolatban többször olvashattunk panaszt a Postabontásban. Sajnos nekem sincsenek jó tapasztalataim. Pécsett családi házas övezetben élek. Nyugdíjas vagyok, mozgáskorlátozott, a napjaimat itthon töltöm, nagyon ritkán mozdulok ki a házból. Mégis, kis időn belül már negyedszer fordul elő, hogy ajánlott küldemény érkezéséről kapok értesítőt, a cetli bedobva a postaládába. Úgy, hogy előtte biztos, hogy nem csenget be a postás. Mert ha megtenné, meghallanám, és ajtót is nyitnék. A legutóbbi ilyen értesítőt, az azon szereplő adatok szerint augusztus 19-én 12 óra 9 perckor dobták be. Amikor én - ahogy egyébként ez jellemzően mindig is lenni szokott - biztos, hogy itthon voltam.

Úgy gondolom, hogy addig nem volt semmi probléma, amíg a postások gyalog jártak. Becsöngettek, és ha a címzett ajtót nyitott, átadták a levelet. Újabban viszont a mi utcánkban motorral közlekednek, és van, ahol kerékpárral. És valahol érthető, hogy így sokkal macerásabb az ajánlott küldemények kihordása. Gondot jelent a motor esetében a parkolás, olyan helyet kell találni a motornak, ahol nem akadályozza a forgalmat, be kell csöngetni, meg kell várni, amíg az ügyfél ajtót nyit - és mindez idő. Ennél sokkal egyszerűbb előre megírni az értesítőket, és azokat egyszerűen bedobálni a postaládákba. Sajnos abba nem gondolnak bele, hogy ezzel milyen nehézségek elé állítják a címzetteket. Pláne az időseket. Mert nekik aztán be kell menni a postára, amit - ha például valaki mozgáskorlátozott, mint én - nem olyan egyszerű kivitelezni. Fél napja is rámegy az embernek arra, hogy az ajánlott küldeményét átvegye.

Kíváncsi lennék nagyon arra, hogy vajon ez a központi előírás, hogy csak dobálják be az értesítőket, aztán majd a címzettek mennek a leveleik után, vagy csak egyes postások alkalmazzák ezt a gyakorlatot. Érdekességként hozzáteszem, hogy akkor, amikor a nyugdíjat hozzák, nem esik nehezükre leparkolni, és minden egyes házhoz becsöngetni, majd türelmesen megvárni, amíg valaki ajtót nyit. Nyilván ennek tudjuk jól az okát.

