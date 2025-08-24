augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

22°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

Bosszantó, ahogy a posta az ajánlott küldeményeket kezeli – olvasónk kifakadt

Címkék#forgalom#levél#küldemény#panasz#postaláda#motor

Az ajánlott küldeményeket a postás nem kézbesíti, csak az értesítőt dobja be a postaládába, meg se győzödik arról, hogy a címzett otthon van -e. A posta munkájával elégedetlen olvasónk.

Wald Kata

Az ajánlott levelek kézbesítésével kapcsolatban többször olvashattunk panaszt a Postabontásban. Sajnos nekem sincsenek jó tapasztalataim. Pécsett családi házas övezetben élek. Nyugdíjas vagyok, mozgáskorlátozott, a napjaimat itthon töltöm, nagyon ritkán mozdulok ki a házból. Mégis, kis időn belül már negyedszer fordul elő, hogy ajánlott küldemény érkezéséről kapok értesítőt, a cetli bedobva a postaládába. Úgy, hogy előtte biztos, hogy nem csenget be a postás. Mert ha megtenné, meghallanám, és ajtót is nyitnék. A legutóbbi ilyen értesítőt, az azon szereplő adatok szerint augusztus 19-én 12 óra 9 perckor dobták be. Amikor én - ahogy egyébként ez jellemzően mindig is lenni szokott -  biztos, hogy itthon voltam. 

posta ajánlott küldemény
A posta nem ügyfélbarát módon kézbesíti az ajánlott küldeményeket, olvasónk szerint 

 

A posta az ajánlott küldeményeket nem ügyfélbarát módon kézbesíti - panaszolja olvasónk

Úgy gondolom, hogy addig nem volt semmi probléma, amíg a postások gyalog jártak. Becsöngettek, és ha a címzett ajtót nyitott, átadták a levelet. Újabban viszont a mi utcánkban motorral közlekednek, és van, ahol kerékpárral. És valahol érthető, hogy így sokkal macerásabb az ajánlott küldemények kihordása. Gondot jelent a motor esetében a parkolás, olyan helyet kell találni a motornak, ahol nem akadályozza a forgalmat, be kell csöngetni, meg kell várni, amíg az ügyfél ajtót nyit - és mindez idő. Ennél sokkal egyszerűbb előre megírni az értesítőket, és azokat egyszerűen bedobálni a postaládákba. Sajnos abba nem gondolnak bele, hogy ezzel milyen nehézségek elé állítják a címzetteket. Pláne az időseket. Mert nekik aztán be kell menni a postára, amit - ha például valaki mozgáskorlátozott, mint én - nem olyan egyszerű kivitelezni. Fél napja is rámegy az embernek arra, hogy az ajánlott küldeményét átvegye. 

Kíváncsi lennék nagyon arra, hogy vajon ez a központi előírás, hogy csak dobálják be az értesítőket, aztán majd  a címzettek mennek a leveleik után, vagy csak egyes postások alkalmazzák ezt a gyakorlatot. Érdekességként hozzáteszem, hogy akkor, amikor a nyugdíjat hozzák, nem esik nehezükre leparkolni, és minden egyes házhoz becsöngetni, majd türelmesen megvárni, amíg valaki ajtót nyit. Nyilván ennek tudjuk jól az okát. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu