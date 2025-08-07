augusztus 7., csütörtök

Rollerrel száguldozó tizenévesek csapata tartja rettegésben a Malomvölgyi tó környékét

A sétaút a Malomvölgyi tó körül nem versenypálya. De ezt úgy tűnik, hogy a biciklisek és a rolleresek nem tudják – háborog olvasónk.

Főhet a fejünk a rolleresek miatt

A mindennapi élet zajától egy kicsit elvonulva, a test és lélek egy kis karbantartásának céljából gyakran megfordulok a Malomvölgyi tavak körüli sétaúton. A környezet csendje, a békésen horgászó emberek látványa megnyugtató, és kikapcsolódást ad a városi élet számtalan zajos hátrányából. A kellemes időtöltést csak az zavarja meg, hogy némelyik kerékpáros azt hiszi, hogy a sétaút az ő számára épített versenypálya. Számtalan esetben tapasztaltam meg, hogy amennyiben időben nem mennék félre, akkor valószínűleg komoly bajok következnének be. Mert vagy elütnének, vagy a kerékpáros esne nagyot, mert biztonságosan a nagy sebesség miatt, képtelen lenne megállni. A rolleresek se különbek. 

Száguldozó rolleresek zavarják a Malomvölgyi tó nyugalmát, háborog olvasónk

 

A másik még zavaróbb látvány, hogy tizenéves gyerekek, csoportosan száguldoznak az elektromos rollerekkel az úton. Már a gondolata is félelmetes annak, hogy ha egy ilyen esztelen kerékpáros a be nem látható szűk ösvényen ilyen sebességgel találkozik a rolleresekkel, akkor annak mi lesz a következménye. Egy halálos baleset emlékköve már látható az út mellett, nem kellene emelni a létszámot. Az is elgondolkodtató, hogy a tíz-tizenkét év körüli gyerekek szülei mit tudnak a gyerekeik időtöltéséről. Vajon nem féltik őket, vagy csak menjen a gyerek akárhová, csak otthon nem zavarjon?

A rollerrel száguldozókat ki kellene tiltani a területről 

Mivel a terület egy egyesület gondozásában, fenntartásában van, javaslom, hogy a rollerrel száguldozókat tiltsák ki a területről, mivel a gyalogosokat, sétálni pihenni vágyó, vagy sportoló embereket erősen zavarják és veszélyeztetik.

A másik zavaró magatartás az, hogy sem a kerékpárosok, sem a száguldozók nem igen köszönik meg, hogy ha az ember félre áll, utat enged nekik. Sajnos egyeseken látszik, a mögöttem pénz, hatalom áll, én jövök, félre az útból, nekem minden megjár magatartás. Ugyanezt tapasztalom a gyalogosan közlekedőkön is, kortól, nemtől függetlenül. Az út teljes szélességben jönnek, és elvárják, hogy a náluk láthatóan idősebb emberek adjanak utat nekik. Köszönet, illem nincs, elvégre a vadonban vagyunk. Annak a törvényei kell, hogy érvényesüljenek. Csak az a kérdés, hogy ha én is elfeledkezem az illemről, a jó neveltetésről és a fizikai képességemet kezdem el használni, akkor ki fog meglepődni. Azért, mert az erdőben vagyunk, próbáljunk megmaradni embernek.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

