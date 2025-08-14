augusztus 14., csütörtök

Postabontás

Romos épületekkel tele a belváros, miért nem történik semmi?!

Címkék#enyészet#romos állapot#belváros

Wald Kata

Pécsett járva szomorúan látom, hogy mennyi minden válik az enyészeté. A Felsőmalom utcában szerettem volna a várostörténeti múzeumban egy látogatást tenni. Legnagyobb meglepetésemre azonban erre nem volt lehetőség, az intézmény ugyanis technikai okok miatt zárva tart. A helyszínen azt a tájékoztatást kaptam, hogy annyira elavult állapotban van az épület, hogy nem tudnak látogatókat fogadni. 

Aztán ott a közelben a Lánc utcai épülettömb, amit már rég kiürítettek, de azóta se történt semmi az ingatlannal. Megvárják, amíg teljesen lepusztul? A belvárosban sétálva a hajdani szülészeti klinika épületének állapotán is megrökönyödtem. A Dischka és Váradi utcák sarkán álló építményből nő ki a gaz, omladozik a vakolat. A város vezetése mindezt miért nem látja? Vagy ha látja, miért hagyja veszni ezeket az ingatlanokat? 

Név és cím a szerkesztőségben

 

