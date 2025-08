Renoválás helyett inkább elbontották az egyik legékesebb síremléket a pécsi temetőben

A sírhelyek megváltásának vannak szabályai, tudjuk jól. A pécsi köztemetőben nagyon sok régi síremlék található, köztük vannak szép számmal száz évesnél idősebbek is. Vannak védettség alatt állók is, de nem mindegyik az. Ékes, míves síremlékek ezek, páratlan szépségűek. Megváltásukra pedig, koruknál fogva minimális az esély. A helyükre újak, modern építmények kerülnek, és felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a régi, szépen kimunkált faragványoknak a sorsa.

Az új síremlékek össze nem hasonlíthatók a száz évvel ezelőtti, páratlan szépségűekkel, véli olvasónk.

A minap megdöbbenve láttam, hogy a temető, véleményem szerint egyik legékesebb, több mint 100 éves síremlékét elbontották. Az Interspar irányából vezető út mentén, ahol egyébként több régi sírhely is található. Mellettük persze már az újak is ott vannak - olyanok is, amelyekre nincs ráírva semmi, nem tudható, hogy eladták -e , van -e gazdája, vagy esetleg eladásra vár.

Óvni kellene a régi síremlékeket, nem pedig elbontani

A több mint száz éves síremlék, amit legnagyobb megdöbbenésemre elbontottak, az egy Pécsre jellemző, vöröskőből készült kripta volt, rajta egy mívesen megmunkált kőfaragás, olyan, amilyet manapság már nem is készítenek. Utána is néztem, egy nemesi család tagjainak a sírhelye ez. Régebben borostyánnal volt benőve a sír, de tavasszal azt letakarították róla - örültem is, mert azt gondoltam, hogy talán a Rauch János Városi Sírkert Megújítási Program keretein belül történik valamilyen állagmegóvás, restaurálás, ilyesmi. Most azonban azt látom, hogy sajnos nem felújítás történik, hanem elbontották. Nagyon elszomorítottak a látottak. Ezek a 100 évesnél idősebb síremlékek igazi ékességei a pécsi temetőnek. Megóvni kellene ezeket, nem pedig elbontani!

Olvasói fotó a helyszínről.