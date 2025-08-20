Szenvednek a kutyák az ünnep miatt

Itt az augusztus 20., több városban is tervezik a tűzijátékot. Azaz a kutyák számára ez az ünnep épp olyan veszélyes, mint a szilveszter.

Mert az igaz, hogy az államalapítás ünnepén nem durrogtatnak az utcákon, és nincsenek tűzijátékkal megspékelt házibulik, de az állatok így is megriadhatnak, ha csak egyetlen nagy rendezvényen lőnek fel rakétákat. Megijednek és akkor szöknek. Nagy szerencse, hogy egyre több benzinkúton lehet chipleolvasót találni, ami segít az elkóborolt ebeknek, hogy hazajussanak.

Bennem azonban inkább az a kérdés merül fel, hogy miért van szükség ezekre a tűzijátékokra. Miért nem lehet ezt hangmentes fényjátékkal helyettesíteni? Az is csodaszép látványt nyújt, kísérheti kellemes zeneszó, de nem őrjíti meg az állatokat.

