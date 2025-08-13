augusztus 13., szerda

Súlyos gondok vannak az éttermi szervízdíjjal – fakadt ki olvasónk

Címkék#szervízdíj#borravaló#pincér#étterem

Évtizedeken át megszokhattuk, hogy borravalóval honoráljuk a pincérek munkáját. Mára ezt felváltotta a szervízdíj, ami olvasónk szerint nem más, mint burkolt áremelés.

Wald Kata

Az éttermi szervízdíjak viszonylag újdonságnak számítanak hazánkban. Pár évvel ezelőtt még borravalót adtunk és ez volt a természetes attitűd. Emlékszem, hogy régebben a külföldi utazások alkalmával sokszor felhívták az idegenvezetők arra a figyelmet, hogy borravalót nem kell adni, mert a szervízdíjat külön felszámolják, és az bele van így építve a számlába.

szervízdíj borravaló
Az éttermi szervízdíj egy nagy átverés - háborog olvasónk
Fotó: Rákóczy Ádám

Nos, manapság már nálunk is ez a módi. Két esetet szeretnék elmesélni, ami egy hétvége alatt történt. A barátaimmal kávézni voltam szombaton délután. A pultnál fizettem, bankkártyával. Mielőtt azonban lehúztam volna a kártyát a leolvasón, döntenem kellett, hogy mennyi borravalót adok. Semmit, vagy 200, vagy 400 forintot, azaz a végösszeg öt, vagy tíz százalékát szánom-e pluszként kifizetni. Úgy éreztem, hogy egy ilyen szituációban kellemetlen lenne azt az opciót választani, hogy nem adok egyetlen fillért se. Végül a 10 százalék mellett döntöttem. De fura volt, mert úgy éreztem, hogy kikényszerítették ezt a döntést. 

A szervízdíj mellé azért a borravalót is elfogadják?! 

A másik egy baranyai város éttermében történt, szintén szombaton. Hárman vacsoráztunk, a végén kértük a számlát, de valahogy túl magasnak tűnt a majdnem 17 ezer forintos végösszeg. Nem problémáztam, mondtam a pincérnek, hogy 18 ezer forintból kérek vissza. Utána alaposabban átnéztem a számlát, és akkor láttam, hogy 1500 forintos szervízdíjat számoltak fel. De erről a pincér nem szólt egy szót sem, szó nélkül hagyta, hogy a szervízdíjon felül még egy kis borravalót is adjak.  Az étlapot utólag nem néztem már meg, de gyanítom hogy ott szó esik a szervízdíjról, de ez elkerülte a figyelmem. A kérdés, ami felmerült bennem, a következő: előfordulhat olyan szituáció is, hogy az asztaltársaságnál ülők külön-külön fizetnek. Akkor mindenkinek külön-külön felszámolják az 1500 forintos szervízdíjat? A másik, amit a szervízdíjakról gondolok, hogy ez nem más, mint burkolt áremelés. Amúgy is luxus az étterembe járás. Miért kell ezt még jobban drágítani? Miért nem döntheti el a vendég, hogy ad -e plusz pénzt a felszolgálásért, vagy sem? És mi van, ha nem elégedett a kiszolgálással? És miért kell ezért egyáltalán külön pénzt kérni? Az étteremben természetes, hogy a vendéget kiszolgálják. Vagy talán a konyhába kellene besétálnunk a kiválasztott ételekért? 

