A tévé-előfizetés drágul, de a műsorok csapnivalók – kifakadt olvasónk

Több helyen olvastam, hogy nagy örömünkre, jövőre is bízhatunk abban, hogy sok mindennek felmegy az ára - így a tévé-előfizetési díjaké is. Ez mindenkit nagy boldogsággal tölthet el, mert jelenleg azt látjuk, hogy mindennek megy fel az ára, csak a becsület, és a tisztesség inflálódik - igaz, az rohamléptekben.

A tévé-előfizetési díja is egyre drágul, de a műsor egyre inkább nézhetetlen, a csatornák ugyanazokat a filmeket ismétlik folyamatosan - háborog olvasónk



A kereskedelemben, a szolgáltatóiparban egyre gyakrabban tapasztani az áremeléseket, lehúzásokat mindamellett, hogy a szolgáltatások színvonala, általánosságban, sok esetben csökken. Részemre de szerintem mások részére is valószínűleg egyre irritálóbb, az, hogy tv műsort, internetet digitálisan biztosító szolgáltató milyen minőségű szolgáltatást nyújt az előfizetőinek.

A tévé-előfizetés díja emelkedik, miközben a műsorok színvonala egyre csökken

A tartalomgyártók egyre színvonaltalanabb műsorokat készítenek, zömében, csak népbutításra jók. A műsorok azért nézhetetlenek, mert több, és néha hosszabb a reklám ideje, mint a nézett műsor. A másik gond az, hogy minden csatornán zömében végeláthatatlanul csak ismétlések vannak. Én tudom, hogy a műsorok nagy része után már nem kell jogdíjat fizetni, ezért olcsó a sugárzásuk, de a nézőknek már a könyökén jön ki a sok ismétlés. A hétvégeken, amikor az emberek jobban ráérnek tv-t nézni, akkor meg szinte nézhetetlen, színvonaltalan műsorokat adnak.

Hiába a rengeteg csatorna, ha sokszor ugyanazok a műsorok mennek több helyen is. Hol a nagy olasz nevettető páros van egyidőben három csatornán is, hol valamelyik elkopott akcióhős elkopott sokadik ismétlése látható. Az adást sugárzó cégnek ideje lenne a magas előfizetési díjból néhány értelmes, új műsort rendelni, és azt sugározni. Ne csak a nyereséget nézzék, hanem tiszteljék meg azokat is, akik eltartják őket. Már ha tudják, hogy mit jelent ez a fogalom.

