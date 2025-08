Varjak félelmetes tömege repked esténként Pécs felett

Sajnos, egy lassan már klasszikussá váló témához szeretnék hozzászólni. A napokban olvastam egy cikket, amelyben a pécsi vagyonkezelő vezérigazgatója nyilatkozott, hogy milyen sikereket értek el a városban. Mint például a vásárcsarnok, amelyet egyébként rövid pályafutása ellenére máris fel kell újítani, vagy a piacok, melyek most is számtalan hibával, küzdenek. Persze vannak sikerek is, a kis siker is siker, örüljünk neki. A cikkben, azt is leírták, hogy a vagyonkezelő és a Biokom összefogott és nagyon dolgoznak a várost sújtó, galambokkal és varjakkal kapcsolatos helyzet megoldásán.

Elképesztő tömegben érkeznek a varjak esténként - félelmetes, ahogy a város felett repkednek

A varjak környezeti szennyezése a hatóságot nem zavarja?

Én, és szerintem a város lakosai is eddig azt tapasztaltuk, hogy a madarak, mindkét részről, vidáman élnek és szaporodnak a város egész területén. Mint több esetben is leírták, a madarak városiasodása a lakosság életét teszi tönkre és lehetetlenné teszi a pihenést. A szennyezésükről, ódákat lehetne írni, az ürülék eltávolítása sem olyan sikeres, hogy dicsekedni lehetne vele. Érdekes, hogy az ÁNTSZ illetékeseit ez a helyzet nem zavarja, évek óta bölcsen hallgatnak, pedig volna mit tenniük a környezeti veszély elhárításának ügyében.

Mivel a cikkben részletesen nem taglalták, hogy milyen módszereket próbálnak ki az áldatlan helyzet megoldására, ezért szívesen venném, ha a vezérigazgató asszony egy cikkben részletesen kifejtené a terveiket. Azért is nagy érdeklődéssel várom a nyilatkozatát, mert tudomásom szerint a galambok csapdával történő befogását is megszüntették, pénzhiány miatt.

Mivel köztudott, hogy a város vezetése a Biokomot anyagilag kivérezteti, a tartozását nem utalja át ezért kíváncsi vagyok arra, hogy a két pénzhiányos cég miből teremti elő pénzt az egyébként költséges munkára. Bár lehet, hogy náluk is a mínuszszor mínusz az plusz lesz, ami a matematikában működik, de két üres kassza esetében, kétségeim vannak az eredményt illetően.

Jelenleg, az a helyzet, hogy a kora reggeli órákban, valamint sötétedés előtt varjak félelmetes tömege repked a város felett. Félő, hogy a jövő évben ők is és az ígérgetések is maradnak, megoldás nem lesz. Pedig jövőre, a szaporodást is figyelembe véve, már 5-6 ezer varjú és számtalan galamb fogja emelni a lakosok komfortérzetét.