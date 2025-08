Az idős vásárlók nem kímélik a diákmunkásokat

Flegma volt az eladó a boltban, aki egyébként diákmunkás volt - panaszolta valaki a minap a Postabontásban. Az éremnek azonban két oldala van. Fiatalabb koromban én is minden nyáron vállaltam diákmunkát, hipermarketekben, élelmiszerdiszkontokban dolgoztam. És bizony nagyon sokszor előfordult, hogy nem úgy szóltak hozzám, ahogy az elvárható lenne. Többen is lekezelő hangnemet ütöttek meg, azt feltételezték, hogy mivel diák vagyok, akkor a munkámat csak rosszul végezhetem. Főként az idősebb vásárlók voltak elégedetlenek. Volt, hogy árupakolás közben egy idős hölgy áttolta a bevásárlókocsiját a kezemen, amin az alsó polcok rendezgetése közben támaszkodtam. A hölgy is észrevette, de még csak elnézést se kért. Mintha mi se történt volna, haladt tovább.

A diákmunkásokat a vásárlók nem kímélik - az idősek a leginkább kritikusak.

A pénztárosnak is rendszeresen beszólnak a vásárlók

Rendszeres volt az is, hogy a pénztárnál beszóltak - szintén jellemzően az idősebb vásárlók -, hogy túl gyorsan húzom át az árukat a szalagon, és ők ilyen sebességgel nem tudnak elpakolni. És nem értették meg, hogy nekünk, pénztárnál dolgozóknak gyorsnak kell lennünk, mert ez a munkáltatónk részéről az elvárás. Hiába javasoltuk, hogy ne rögtön a saját szatyrukba pakoljanak, hanem a szalagról a bevásárlókocsiba, majd fizetés után onnan a szatyrokba, ezt általában nem fogadták el.

Összességében tehát azt kell látni, hogy ha valaki diákként dolgozik, az nem azt jelenti, hogy biztosan gyengébb a teljesítménye, vagy kevésbé hozzáértő. Mindenki olyan feladatot kap, amit képes is elvégezni. De sajnos vannak vásárlók mindig, akiknek semmi nem jó. Mindig találnak kifogásolni valót, és a legkönnyebb a kevésbé tapasztalt dolgozókat, azaz a diákokat vegzálni.

