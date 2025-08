Verekedés és piálás – egy egész utca szenved emiatt!

Pécs-Kertvárosban nincs nyugalom! A Berek sétányon hajléktalanok isznak az esti órákban, de még világosban is: kiabálnak, verekednek – főleg, amióta megnyílt ott az ingyenes ételosztás. Az italt is áruló dohányboltoknak van még ebben főleg szerepe, de hát erről a trafikok nem tehetnek. Számtalan eldugott park van, ahová elvonulhatnának inni. Sőt, állítólag sokan a pécsi kertvárosi kiskertekben bérelnek telket, és ott laknak. Sok kerttulajdonos panaszkodik, mert a bérleti szerződés szerint nem lehetne ott lakni. De akkor legalább elvonulnának oda inni. Vagy ott is folytatják az ivást? Valahogy azonban ezt is ugyanúgy elnézik, mint a közterületen történő italozást és kiabálást. Nekem ez az érzésem.

