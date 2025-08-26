Vérvételre időpontot foglalni telefonon lehetetlen – háborog olvasónk

Hétfőn 11 és 12 óra között pontosan 114-szer hívtam a megadott telefonszámot. Az esetek nagyjából nyolcvan százalékban foglalt volt a vonal, a maradék kb. 20 százalékban a telefon kicsengett, de nem vette fel senki. Egy óra után megelégeltem a hiábavalónak tűnő próbálkozást, és felhívtam az intézmény recepcióját, remélve, hogy tudnak valahogy segíteni. Elmondtam, hogy mi a panaszom, amire a következő választ kaptam: délután ötig lehet telefonon időpontot foglalni a vérvételre, hívja őket, próbálkozzon! Nem tudtam, sírjak- e vagy nevessek a válaszon!