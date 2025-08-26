augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

Vérvételre időpontot foglalni telefonon lehetetlen – háborog olvasónk

Címkék#tapasztalat#probléma#intézmény#telefonszám#vérvétel

Wald Kata
Vérvételre időpontot foglalni telefonon lehetetlen – háborog olvasónk

Vérvételre csak 11 óra után lehet telefonon időpontot foglalni a pécsi rendelőintézetekben. Ezzel még nem is lenne semmi probléma. A nagyobb gond, hogy a megadott számon elérhetetlenek. Legalábbis abban az intézményben, ahol én próbálkoztam, ez volt a tapasztalatom. 

Hétfőn 11 és  12 óra között pontosan 114-szer hívtam a megadott telefonszámot. Az esetek nagyjából nyolcvan százalékban foglalt volt a vonal, a maradék kb. 20 százalékban a telefon kicsengett, de nem vette fel senki. Egy óra után megelégeltem a hiábavalónak tűnő próbálkozást, és felhívtam az intézmény recepcióját, remélve, hogy tudnak valahogy segíteni. Elmondtam, hogy mi a panaszom, amire a következő választ kaptam: délután ötig lehet telefonon időpontot foglalni a vérvételre, hívja őket, próbálkozzon! Nem tudtam, sírjak- e vagy nevessek a válaszon! 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu