A taxisok megválogatják az utasaikat – nekik mindent szabad?!

Sokszor olvasni a panaszt, hogy ápolatlan külsejű utasok utaznak a buszokon. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nekem is valaki azt mondja, hogy ápolatlannak tart, és ezért hiúsul meg az utazásom. Pláne azt nem gondoltam, hogy mindez egy taxi hívásakor történik meg velem. Idős vagyok, mozgáskorlátozott. Rendszeresen járok taxival. Nemrég is hívtam egyet, mikor azonban be akartam szállni, a sofőr azt mondta, nem visz sehova, mert ápolatlannak tartja a ruházatomat. Soha, senki nem mondott nekem ilyesmit, soha nem volt panasza senkinek a küllememre. Úgy gondolom, mindez egy korábbi eset "megtorlásaként" történt, amikor is 10 perccel azelőtt érkezett meg a taxi, mint amilyen időpontra megrendeltem, Akkor vitába szálltam a sofőrrel, mert igazságtalannak tartottam, hogy a várakozási időt is ki akarja fizettetni velem, holott én nem kértem, hogy tíz perccel korábban jöjjön. A taxisoknak mindent szabad?!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.