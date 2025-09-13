Az akciókkal trükköznek a boltok - kedvezmény helyett készlethiány fogadja a vevőt

Átverik a vásárlókat a különféle akciókkal az áruházak - olvashattuk az utóbbi időben is több alkalommal a panaszokat a bamán. Sajnos nekem is vannak negatív tapasztalataim. Erre a hétre kuponakciót hirdetett az egyik nagy kereskedelmi üzletlánc - többek közt a kedvenc kávém is szerepel ebben az akcióban, ráadásul kecsegtető az ár, mert 25 százalékos kedvezménnyel lehet megvásárolni, a kupon ellenében.

Akciókkal verik át a vevőket -kedvezmény nincs, csak készlethiány, panaszolja olvasónk

Akció nincs, csak átmeneti készlethiány - mi ez, ha nem a vásárló megkárosítása?

Az akció csütörtökön indult, én szombat óta naponta többször járok az üzletben, reggel, délben, délután, de mindig csak a következő felirat fogad az üres polcnál: a termék átmeneti készlethiány miatt nem kapható. Még szerdán se lehetett kapni az ominózus kévét, megkérdeztem az eladókat, hogy mikorra várható, hiszen a kuponakció csak vasárnapig tart. Az üzletben azt mondták, ők nem tehetnek a készlethiányról. És ezt tulajdonképpen el is hiszem. Mert azt gondolom, hogy egy központi átverésről van szó. Kibocsátották a kuponokat, de arról nem gondoskodtak, hogy az akciós termékből elegendő mennyiség álljon rendelkezésre. És talán nem is volt ilyen szándékuk. Piszkos átverésnek tartom, mert szerintem az történik, hogy a kedvezmények ígéretével csak becsábítják a vevőket az üzletbe, abban bízva, hogy ha az akciós termékből nincs is egy darab se, de legalább valamit majd vásárolnak. Szerintem ez nem más, mint a vevők megkárosítása.

