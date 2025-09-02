szeptember 2., kedd

Postabontás

3 órája

Az áruházak parkolójába is sorompó kellene - aki sokat időzik a boltban, fizessen!

Wald Kata
Gyakori a panasz, hogy a hipermarketek parkolói állandóan tele vannak, a vásárlók nem tudnak hol megállni. Sok esetben gyanítani lehet, hogy olyanok foglalják el a helyeket, akik nem is vásárolni érkeztek, hanem valamelyik közeli egészségügyi intézménybe, vagy hivatalba tartanak, csak épp az áruházi parkolóban a legkényelmesebb megállni. Hiába van kint a tábla, hogy a parkolót csak vásárlók használhatják, és ők is csak egy óra intervallumban ingyenesen. 

Egy hazai városban jó megoldást láttam a problémára, amit Pécsett is alkalmazni kellene. Automata sorompón keresztül lehetett csak az üzlet parkolójába bejutni, az első fél óra ingyenes, minden további 500 forint. A sorompónál a gép által kiadott jeggyel lehetett elhagyni a parkolót, aki pedig fél óránál tovább maradt, az üzlet pénztárában tudta a jegyét érvényesíteni, azaz a parkolási díjat kifizetni. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

