Az áruházak parkolójába is sorompó kellene - aki sokat időzik a boltban, fizessen!

Gyakori a panasz, hogy a hipermarketek parkolói állandóan tele vannak, a vásárlók nem tudnak hol megállni. Sok esetben gyanítani lehet, hogy olyanok foglalják el a helyeket, akik nem is vásárolni érkeztek, hanem valamelyik közeli egészségügyi intézménybe, vagy hivatalba tartanak, csak épp az áruházi parkolóban a legkényelmesebb megállni. Hiába van kint a tábla, hogy a parkolót csak vásárlók használhatják, és ők is csak egy óra intervallumban ingyenesen.

Egy hazai városban jó megoldást láttam a problémára, amit Pécsett is alkalmazni kellene. Automata sorompón keresztül lehetett csak az üzlet parkolójába bejutni, az első fél óra ingyenes, minden további 500 forint. A sorompónál a gép által kiadott jeggyel lehetett elhagyni a parkolót, aki pedig fél óránál tovább maradt, az üzlet pénztárában tudta a jegyét érvényesíteni, azaz a parkolási díjat kifizetni.

