Postabontás

2 órája

A banki átutalás akadályokba ütközik, s ez nagyban megnehezíti az éltünket

Címkék#segítség#banki applikáció#készpénzfelvétel#ügyfélszolgálat

Egy nagy értékű terméket vásároltam. Banki átutalással kellett érte fizetnem, amihez a napi limit megváltoztatása volt szükséges – és itt kezdődtek a bonyodalmak, panaszolja olvasónk.

Wald Kata
Fotó: Golubovy

Egy nagyobb összegű vásárlást terveztem, ezért szerettem volna megváltoztatni a banki átutalásaimra beállított limitet. Másképp ugyanis nem tudtam volna kifizetni az árut. Nem vagyok már fiatal, de próbálok azért haladni a korral, ennek megfelelően rendelkezem okostelefonnal és telefonos applikációval is. Gondoltam, megnézem, hátha sikerül a szükséges beállítást elvégeznem. Sajnos azonban csak addig jutottam, hogy a készpénzfelvétel napi limitjének megváltoztatását meg tudtam volna oldani. Erre viszont nem volt szükségem. Gondoltam, sebaj, felhívom az ügyfélszolgálatot, biztos segítenek. 

banki átutalás applikáció
A banki átutalás nem mindig egyszerű, a telefonos applikáció sokak számára bonyolult
Fotó: Huszár Márk

A banki átutalást az applikáció csak nehezíti

Hosszú percek teltek el, mire beszélni tudtam ügyintézővel – rengeteg információn és menüponton kellett ehhez átverekednem magam. A legszebb pedig az volt, hogy az ügyintéző a kérésemre azt válaszolta: próbáljam a telefonos applikációban a limitbeállítást elvégezni, ő szívesen végig vezet ezen. Felháborodva tudtam csak reagálni. Miután már nagyjából 15 perc telt el azzal, hogy a napi limit átállításával bajlódtam, nem tudtam nyugodt maradni egy ilyen válasz hallatán. Nem tudom, miért nem lehet megérteni, hogy vannak olyan emberek – többnyire idősek –, akiknek nem komfortos az applikáció használata. Értem, hogy sokaknak egyszerűnek tűnik, de nem mindenkinek. És ha én ragaszkodok a telefonos ügyintézéshez, akkor szeretném, ha ennek  a kérésnek a bank ügyfélszolgálata eleget tenne, és nem kellene senkivel vitatkoznom arról, illetve nem kellene senkinek magyarázkodnom, hogy miért a telefonos ügyfélszolgálat segítségét részesítem előnyben. Épp elég ilyen-olyan díjat fizetek a banknak, cserébe szerintem elvárható, hogy ennek az igénynek eleget tegyenek. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

