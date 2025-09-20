szeptember 20., szombat

Életveszélyesen kanyargott a busz, vészfékezés lett a vége – háborognak az utasok

Késve indult a helyközi járat, utána pedig életveszélybe sodorta az utasokat a sofőr. A busz utasai közül többen is felháborodtak.

Wald Kata

Egészen megdöbbentő utazási élményben volt részem a minap. Egy baranyai városból utaztam hazafelé busszal, egy onnan mintegy 20 kilométernyi távolságra lévő faluba. A busz eleve pár perces késéssel indult - a sofőr még az ismerőseivel beszélgetett, mielőtt kihajtott a megállóból. Aztán jött a következő település, ahol általános iskolás gyerekek hada szállt fel. Akkor ért véget a tanítás, pillanatok alatt tele lett a busz. 

busz sofőr
Életveszélyes manővereket hajtott végre a helyközi buszjárat sofőrje, panaszolja olvasónk

A gyerekek sikongattak, kiabáltak a buszon - a sofőr életveszélyesen kanyargott

A gyerekeknek nagy többségének nem is jutott ülőhely, így állva utaztak. Aztán jöttek a kanyarok - a sofőr úgy vezetett, hogy minden kanyarban dülöngéltek a gyerekek. És élvezték. Kiabáltak, sikongattak. A busz sofőrjének bizonyára az volt a célja, hogy jókedvre derítse az iskolából hazafelé tartó ifjúságot, csak hát a baj ezzel az, hogy balesetveszélyes. Ráadásul többen utaztunk a buszon olyanok is, akik ezt a dülöngélést egyáltalán nem tudtuk élvezni. És ha mindez nem lett volna elég: mielőtt a busz a megállóba ért, háromszor egymás után hatalmasat fékezett. Szintén a gyerekek nagy örömére. Ezt is élvezték, nevettek. Az utasok másik része meg bosszankodott, és örült, hogy véget ért az utazás és épségben leszállhatott a buszról. nem hiszem hogy az ilyen magatartás egy sofőr részéről elfogadható. Rendkívül balesetveszélyes. És ezt mérlegelnie kellene! Remélem, nem lesz ebből rendszer! 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

