szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

33 perce

Durván és vadul vezetnek egyes buszsofőrök –- panaszolja olvasónk

Címkék#tüke busz#buszsofőr#veszély

Wald Kata

Rendkívül durván és vadul vezetnek egyes buszsofőrök. A helyi járatokon tapasztaltam már ezt több alkalommal. Lassan ott tartok, hogy félek buszra szállni. Mert ha nem kapok ülőhelyet, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ép bőrrel megúszom az utazást. Elmúltam hetven éves, betegségeim miatt nem vagyok túl nagy erőben. Ha a sofőr durván fékez, vagy gyorsan hajt a kanyarokban, nem biztos, hogy meg tudom tartani magam. Ülőhely pedig nem biztos, hogy van, pláne most, hogy újra elkezdődött az iskola. Úgy látom, hogy vannak sofőrök, akik jó mókának tartják, ha száguldoznak. Pedig nem az. Inkább riasztó és félelmet keltő. Tudom, hogy kevés a buszsofőr, de az alkalmasságot ebből a szempontból is vizsgálni kellene szerintem. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu