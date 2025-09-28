Durván és vadul vezetnek egyes buszsofőrök –- panaszolja olvasónk

Rendkívül durván és vadul vezetnek egyes buszsofőrök. A helyi járatokon tapasztaltam már ezt több alkalommal. Lassan ott tartok, hogy félek buszra szállni. Mert ha nem kapok ülőhelyet, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ép bőrrel megúszom az utazást. Elmúltam hetven éves, betegségeim miatt nem vagyok túl nagy erőben. Ha a sofőr durván fékez, vagy gyorsan hajt a kanyarokban, nem biztos, hogy meg tudom tartani magam. Ülőhely pedig nem biztos, hogy van, pláne most, hogy újra elkezdődött az iskola. Úgy látom, hogy vannak sofőrök, akik jó mókának tartják, ha száguldoznak. Pedig nem az. Inkább riasztó és félelmet keltő. Tudom, hogy kevés a buszsofőr, de az alkalmasságot ebből a szempontból is vizsgálni kellene szerintem.

