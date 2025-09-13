Egészen elképesztő – vérszívóktól szenved Pécs belvárosa

Kisunokám is sok időt tölt nálunk, egy kis játszóteret alakítottunk ki neki az udvar egyik részében, de sajnos nem tudja használni, mert a szúnyogok agyoncsípkedik. Nem emlékeszem olyanra, hogy a korábbi években szeptemberben, az ősz elején ilyen problémával kellett volna szembesülnünk. Aztán ha majd a szúnyogok már nem lesznek, akkor jön a poloskák inváziója. Nincs nyugalom.