Egészen elképesztő – vérszívóktól szenved Pécs belvárosa

Elviselhetetlen a szúnyogok mennyisége. Nyáron is viszonylag sok volt a vérszívó, de ami most, a napokban tapasztalható, az egészen elképesztő. A pécsi belvárosban élek, családi házban. Napközben lehetetlen kint a kertben tölteni az időt, mert a szúnyogok azonnal támadásba lendülnek. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de gyanítom, hogy a szúnyoggyérítés nem sikerült az elvárásoknak megfelelően. 

Kisunokám is sok időt tölt nálunk, egy kis játszóteret alakítottunk ki neki az udvar egyik részében, de sajnos nem tudja használni, mert a szúnyogok agyoncsípkedik. Nem emlékeszem olyanra, hogy a korábbi években szeptemberben, az ősz elején ilyen problémával kellett volna szembesülnünk. Aztán ha majd a szúnyogok már nem lesznek, akkor jön a poloskák inváziója. Nincs nyugalom. 

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

