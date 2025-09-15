szeptember 15., hétfő

Postabontás

1 órája

Párosával száguldoznak az elektromos rolleren – hol a rendőrség?

Címkék#roller#olvasói levél#baleset

Rendkívül balesetveszélyes helyzeteknek volt szemtanúja olvasónk. Elektromos rolleren párosával száguldoznak Pécs utcáin - számolt be tapasztalatairól.

Wald Kata

Két egészen elképesztő esettel szembesültem egy nap alatt. A Bálicsi úton történt mindkettő. És mindkét esetben rolleresek voltak, akik miatt felkaptam a fejem. Egy fiatalember elektromos rollerrel közlekedett lefelé, a város irányába, de nem egyedül állt a járművön. Egy egészen kicsi gyerek kapaszkodott előtte, még a kormányig se ért a feje. Óvodáskorú lehetett, úgy ránézésre. Igaz, nem száguldoztak, viszonylag elfogadható tempóban közlekedtek, mégis szabálytalanul. Úgy tudom, hogy elektromos rolleren egyszerre csak egy ember közlekedhet. Mi van, a  kisgyerek nem kapaszkodik rendesen? Vagy egy döccenőn elveszíti az egyensúlyát? És ha épp egy autó jön mellettük? A felnőtt, aki rollerre teszi maga elé a gyereket, vajon ezekre nem gondol? Vagy ennyire felelőtlen? 

elektromos roller baleset
Életveszélyes, ahogy az elektromos rollerekkel közlekednek a város utcáin - számolt be tapasztalatairól olvasónk

Ketten egy elektromos rolleren - gyakori, pedig szabálytalan

Ugyanezen a napon délután, ugyanezen az útszakaszon egyszer csak egy nagyon nagy sebességgel közlekedő roller jött velem szemben, rajta egy fiú és egy lány, kamaszkorúak mindketten. Eszeveszett tempóban gurultak lefelé, a belváros irányába. Ha elveszítik az egyensúlyukat, vagy ha hirtelen fékezni kell, nagyon komoly baleset lett volna a vége. Tudom, hogy nem lehet minden utcasarokra rendőrt állítani, de valahogy mégiscsak jó lenne egy szigorú, célzott ellenőrzés. Pécs domborzati viszonyai kiválóan alkalmasak arra, hogy rollerrel száguldozzanak a hegyi utakon - ezeken a helyeken kellene gyakrabban járőrözni. 

Gondolom, mondanom se kell, hogy bukósisak, vagy bármilyen védőfelszerelés egyik esetben se volt a roller egyik utasán se. Nem tudom, hogyan lehetnek ennyire felelőtlenek az emberek. Szó volt arról, hogy szigorítják a rollerek használatára vonatkozó szabályokat. Kérdezem, hogy mikor? Remélem, hogy nagyon komoly szigorítást terveznek. Az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, elkerülhetetlen a szabályok szigorítása. Az is kérdés számomra, hogy aki rollert használ, vajon a KRESZ szabályait ismeri -e?! Mert szerintem ezen a téren is komolyak a hiányosságok. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

