Életre szóló emlékeket adott az akadálymentes nap

Wald Kata

Orfűn, ezen a mesebeli tájon évek óta rendezik az Akadálymentes napot. Rengeteg önkéntes segítő összefogásával egy igazán izgalmas és tartalmas napot kapunk egészségesek és fogyatékosok együtt, életre szóló emlékeket. 

Sétakocsizás lovakkal, sárkányhajózás, motorcsónakázás, lovaglás, tesztautó vezetés, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, kis zene és még sorolhatnám. Közben a helyi lakosok finom szendvicsekkel, üdítőkkel, halászlével és bográcsban főtt pincepörkölttel kényeztetik az ide látogatókat. Az ország más tájairól is jönnek ide enyhén, vagy komolyabban sérült, és vak emberek kutyáikkal. Ez az együtt töltött nap egy életre nyomot hagyott bennünk, mindenki olyan szeretet-energiát árasztott magából, ami szinte elképzelhetetlen. Látni arcukon a hihetetlen boldogságot. Többször bepárásodott szemmel néztem őket. Köszönjük Orfűnek és a sok segítséget az önkénteseknek! Jövőre ugyanitt találkozunk!

