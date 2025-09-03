2 órája
Életveszélyes, amit a gyalogosok művelnek – hiába van zebra, őket nem érdekli (VIDEÓ)
Életveszélyesen közlekednek a gyalogosok, olvashatjuk rendszeresen az autósok panaszait a Postabontásban. A belvárosban például rendszeresek a szabálytalanságok. A Rákóczi úton, az Árkád környékén négy zebra is található az úton. Mind a négy jelzőlámpákkal ellátott, kijelölt gyalogátkelőhely. Mégis sokan vannak, akik a két zebra között próbálnak meg átjutni az úttesten. Ami rettenetesen balesetveszélyes.
Miért gondolják a gyalogosok, hogy nekik mindent szabad?! És sajnos a hatos úton se jobb a helyzet semmivel - a minap Uránvárosban egy idősebb hölgy gondolta úgy, hogy a négysávos, forgalmas úton egyszerűen átsétál. Bármikor elüthették volna. Elképesztő felelőtlenség!
