4 órája

Életveszélyes autót adtak el olvasónknak, a gyártó hallgat

Wald Kata
Öregkorunkra egy biztonságos autót szerettünk volna vásárolni. Vettünk is egy új járművet 2021-ben, de kiderült, hogy biztonságosnak sajnos nem nevezhető. Akkoriban egy, a Dunántúli Naplóban megjelent cikk alapján értesültem, hogy a gyártó 2022-ben módosította a vezérműszíjat, a sok probléma miatt. Nehezményezem azt is, hogy nem közölték velem, amikor az autót megvettem, hogy a meghajtószíjat hatévente kötelező cserélni. Erről a vásárlástól számított negyedik évben, a kötelező éves szerviznél tájékoztattak. 

 

Természetesen az eladott autókat nem hívták vissza, hogy kicseréljék a hibás meghajtószíjat. Pedig a régi konstrukció életveszélyes, mert például egy előzésnél elszakadhat. Lehet belőle halálos baleset, és lehet, hogy nem fog kiderülni az oka, mert az autók annyira összetörnek. A gyártó 2024 decembertől a motorolajat is módosította, a hibás vezérműszíj miatt. Itt már nagyon bűzlik a dolog! Hogy üljön az ember ezek után nyugodt szívvel az autóba? 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

