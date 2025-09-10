Életveszélyes autót adtak el olvasónknak, a gyártó hallgat

Természetesen az eladott autókat nem hívták vissza, hogy kicseréljék a hibás meghajtószíjat. Pedig a régi konstrukció életveszélyes, mert például egy előzésnél elszakadhat. Lehet belőle halálos baleset, és lehet, hogy nem fog kiderülni az oka, mert az autók annyira összetörnek. A gyártó 2024 decembertől a motorolajat is módosította, a hibás vezérműszíj miatt. Itt már nagyon bűzlik a dolog! Hogy üljön az ember ezek után nyugodt szívvel az autóba?