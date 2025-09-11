szeptember 11., csütörtök

Elképesztő hiba az orvosnál: nagyon kiszúrt a beteggel egy recepciós Pécsen

Címkék#sérelem#recepciós#vizsgálat#orvos

A recepciós hibázott, de a beteg járt pórul - panaszolja olvasónk.

Wald Kata
Illusztráció.

Fotó: Csapó Balázs

Szeretném megosztani a Bama olvasóival a sérelmet, amit a lányom orvosi vizsgálata miatt érzek. Saját szememmel láttam a papírt, amin a következő időpont állt: 2025. 09. 09. 9 óra. Lányom annak rendje és módja szerint meg is jelent a vizsgálaton, és akkor szembesült azzal, hogy az időpontot elírták, mert nem 9-én, hanem 19-én kellene megjelennie. 

Hozzáteszem ehhez, hogy én, az anyja, az Ifjúság úti klinikán dolgoztam hosszú ideig, és ha nálunk fordult volna elő a recepción ilyen hiba, akkor a főnökünk utasításba adta volna azt, hogy a beteg az első, soha nem küldjük el, hanem orvosolni próbáljuk a tévedést! A vizsgálat végzéséhez pedig nem váratjuk meg a beteget akkor, amikor kb. 50 ember van előtte és nem ő hibázott. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

