Emberségből jeles: kidőlt fa torlaszolta el az utat, de gyorsan jött a segítség – VIDEÓ

Nem mindig csak rossz dolgok történnek Baranya vármegyében. A minap Komló felől érkeztünk Szászvárra, szakadó esőben, ám egy fa ki volt dőlve az útra a zobákpusztai kanyarokban.

A férfiak, akik velem utaztak egy kocsiban, szanaszét ázva, minden gondolkozás nélkül kiugrottak, elővették a fűrészt a kocsiból, és nekiálltak levágni a nagy fát az útról, ami több személygépjármű, és buszok áthaladását is akadályozta. A négy férfi elpucolta a fát az útról, közben balesetmentesen elirányítottuk a forgalmat, mire a felmentő sereg kiért.

Hatalmas nagy dicséret ennek a négy embernek, hogy esőben, szétázva is kiszálltak és csinálták, hogy mindenki hazajuthasson. Vannak még jólelkű emberek!

