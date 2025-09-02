szeptember 2., kedd

Köszönet érte

1 órája

Emberségből jeles: kidőlt fa torlaszolta el az utat, de gyorsan jött a segítség – VIDEÓ

Wald Kata
Emberségből jeles: kidőlt fa torlaszolta el az utat, de gyorsan jött a segítség – VIDEÓ

Nem mindig csak rossz dolgok történnek Baranya vármegyében. A minap Komló felől érkeztünk Szászvárra, szakadó esőben, ám egy fa ki volt dőlve az útra a zobákpusztai kanyarokban. 

A férfiak, akik velem utaztak egy kocsiban, szanaszét ázva, minden gondolkozás nélkül kiugrottak, elővették a fűrészt a kocsiból, és nekiálltak levágni a nagy fát az útról, ami több személygépjármű, és buszok áthaladását is akadályozta. A négy férfi elpucolta a fát az útról, közben balesetmentesen elirányítottuk a forgalmat, mire a felmentő sereg kiért.

Hatalmas nagy dicséret ennek a négy embernek, hogy esőben, szétázva is kiszálltak és csinálták, hogy mindenki hazajuthasson. Vannak még jólelkű emberek! 

Név és cím a szerkesztősében

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

