Postabontás

4 órája

Hogy van ez? Fiatalkorúak nem vehetnek energiaitalt, mégis isszák

Új szabályozás lépett életbe júniusban. Energiaitalt fiatalkorúak nem vásárolhatnak, mégis sok diák ezzel kezdi a napot – osztotta meg tapasztalatait olvasónk.

Wald Kata

Nem vásárolhatnak energiaitalt a 18 év alatti fiatalok, egy közelmúltban életbe lépett jogszabály szerint. Gondolom, mindenki előtt ismert az újítás. Érdekes módon mégse látok különösebb változást a fogyasztási szokásokban. Bő egy hete kezdődött meg az új tanév, reggel a helyi járatok megint zsúfolásig teltek, a megállókban fiatalok várakoznak. És a kezükben ott az energiaital. Legalábbis nagyon sok gyereknél látni, hogy így indítják a reggelt. 

energiaital szabály
Június óta nem vásárolhatnak energiaitalt a 18 év alattiak, mégis isszák - fejezte ki aggodalmát olvasónk. 

A tiltás ellenére is hozzájutnak a fiatalok az energiaitalhoz, a cigarettához

Vannak, akik a cigarettát is szívják mellé, amit amúgy szintén csak 18 éves kor felettiek tudnak megvásárolni. Akik fújják a füstöt, és kortyolják az energiaitalt, ránézésre biztos, hogy még nem nagykorúak. Hiába a tiltó szabályozás, valahogy mégis beszerzik ezeket az egészségre ártalmas szereket. 

Úgy gondolom, hogy a tiltás helyett a megelőzésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. És az se lenne baj, ha a szülők jó példával járnának elől. Mert a fiatal anyukák, apukák kezében is látni az energiaitalt, a cigarettát. Ha a gyerekek ezt látják otthon, nem várható el, hogy ők másként éljék majd az életüket.

Az is nagyon érdekelne, hogy az árusítóhelyek ellenőrzésének eredményei mit mutatnak. Mennyire tartják be az új szabályozást az üzletek? Én még soha nem találkoztam olyannal, hogy a pénztárnál elkérték volna bárkinek a személyi igazolványát azért, mert energiaital volt a kosarában. 

