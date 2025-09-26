szeptember 26., péntek

Postabontás

Aki nyilvános rendezvényekre fegyverrel megy, az vagy fél, vagy felelőtlen - véli olvasónk

A kutya is akkor kezdi mutogatni a fogait, ha fél és erőt kíván mutatni. Aki a mai Magyarországon nyilvános rendezvényekre fegyverrel megy, az vagy nagyon fél, vagy felelőtlen.

Wald Kata
Fotó: fizkes

Nem igen szeretek politikával foglalkozni, mert az ember csak bemocskolja magát, és mint mondják, aki a korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Most, mégis kénytelen vagyok ezzel foglalkozni, mert vannak esetek, amikor egy jó érzésű ember már nehezen tűri azt a látványos, jellemtelen viselkedést, amivel nap mint nap tömi a média. A jelenlegi „népszerűségi„ lista második helyezettjének megnyilvánulásaira - aki a fegyverviselési szokásaival is kiverte a biztosítékot - reagálnék pár szóban, pártállástól függetlenül.

fegyver rendezvény
Aki a mai Magyarországon nyilvános rendezvényekre fegyverrel megy, az a fegyverviselésre alkalmatlan, véli olvasónk 
Fotó: Hatlaczki Balazs

Mint látjuk, folyik a választás előtti küzdelem, ami jó is meg rossz is, mert egyre közönségesebb hangot ütnek meg egyes emberek. Én annak az embernek üzennék, aki azzal henceg, hogy  ő egy kiképzett ember, akinek néha viszket a keze. Kérem, vakarja meg, vagy ha nem, akkor várja a jó szerencsét, mert a népi hiedelem szerint akinek viszket a tenyere, az hamarosan pénzt kap. Ön is kapja a fizetését, annak ellenére, hogy amelyik kormányra felesküdött azt elárulta, az előnyöket elfogadta, utána az asztalt másra használta.

Én Önre úgy emlékezem, hogy a kinevezése után a tévéhíradóban az ország vezetői körül játékos kutyakölyök módjára ugrált, hajlongott, bokát csattogtatott és azt sem tudta, mit tegyen, csak, hogy látszódjon a nagy hűsége és a megfelelési kényszer. Nézni is disszonáns volt ezt a magatartást.

Fegyvernek nincs helye egy nyilvános rendezvényen

Szerintem az az ember, aki a mai Magyarországon nyilvános rendezvényekre fegyverrel megy, az vagy nagyon fél, vagy egyéb okok miatt, alkalmatlan a fegyver viselésére. A kutya is akkor kezdi mutogatni a fogait, ha fél és erőt kíván mutatni. Tehát Ön vagy fél, vagy csak felelőtlen, mert ezzel a magatartással sokakban ellenszervet kelt és árt azoknak is, akik mellé állt.  Az üzenetére, amit a minap írt, hogy Ön megválogatja a barátait, azt sajnos látjuk, de mint mondják, madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

