Figyelmeztet az időjárás – évek óta nem volt ilyen tragikus a helyzet!

Wald Kata

A szárazságról, az aszályos időjárásról szóló cikket olvasva gondoltam, hogy megosztom saját tapasztalataimat is. Évtizedek óta gazdálkodom háztájiban, de az idei évhez hasonlót nem tudok felidézni.

Idén ugyanis semmi nem termett volna meg a kertemben locsolás nélkül. Az rendben van, hogy a palántázási időben öntözni kell mindent, de azt nem pusztán szokatlannak mondanám, hogy a paradicsomot, a paprikát, a karfiolt, karalábét és még a tökféléket is locsolni kellett ahhoz, hogy valamire való termést hozzanak. Kétszer vetettem cukorborsót, és ha nem öntöztem volna, nem lettek volna szemek a hüvelyekben. 

De talán még ennél is riasztóbb tünet, hogy a talaj mélyebb rétegeiben gyökerező gyümölcsfák termése is elfonnyadt, lepotyogott.

Szomszédom, aki 80 éves is elmúlt, azt mondta: ilyen éve még nem volt, hogy az összes gyümölcsfáját öntöznie kellett. Nem is a termés, hanem a túlélés érdekében. Szerinte az időjárás figyelmeztet bennünket. 

Név és cím a szerkesztőségben

