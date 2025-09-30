szeptember 30., kedd

Ez lenne a forgalomcsökkentés módszere?

Kátyúk, gödrök, járhatatlan utak. Az Alföldön megtalálták a forgalomcsökkentés legjobb módját - osztotta meg tapasztalatait olvasónk.

Wald Kata

Nagyon sokat olvastam és hallottam mostanában arról, hogy milyen extra mértékben növekedett a világunkban a futó járművek száma. Ami ugye forgalmi, illetőleg parkolási gondokat okoznak, gyakorlatilag az egész országban. Például Pécsen, vagy egész Baranyában a forgalmasabb utakon. A forgalomcsökkentésre ki kellene valamit találni. 

kátyú forgalomcsökkentés
Kátyúkkal, gödrökkel teli járhatatlan utak - ez a  forgalomcsökkentés legjobb módja, véli olvasónk

 

 

A forgalomcsökkentésre a járhatatlan út a legjobb megoldás

A közelmúltban az Alföldre kellett utaznom, és akkor jött a felismerés, hogy hogyan lehetne hatékonyan csökkenteni a nagy járműforgalmat egy-egy adott úton. A szóban forgó útszakasz a Dunaföldvárt Kecskeméttel összekötő 52-es főút. Az útnak különösen a Solt és Kecskemét közötti részén olyan szakaszok is vannak, ahol egy autóját féltő ember biztosan nem megy gyorsabban, mint 60 km/óra. Az hagyján, hogy az útfelület olyan mértékben fel van gyűrődve, hogy szinte folyamatosan bakhátas. Ennél is elborzasztóbb azonban, hogy az útnak - kivétel egy-két felújított néhány kilométeres szakasz - gyakorlatilag minden méterén van legalább egy sérülés. Jó esetben kátyú, rosszabban mélyebb gödör. Tapasztalatból mondom, hogy autóvezető legyen a talpán az, aki sérülés vagy káresemény nélkül navigálja át a járművét a szóban forgó úton.

Én mindenesetre úgy döntöttem, hogy plusz kilométerek ide vagy oda, addig biztosan nem megyek arra, amíg fel nem újítják ezt az Alföldet és a Dunántúlt összekötő, amúgy korábban stratégiainak mondott főutat. Ha pedig sokan gondolkodnak hasonlóan, akkor tényleg megvan a forgalomcsökkentés hatékony módszere. 

