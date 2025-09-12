Háborog olvasónk: A bank telefonos ügyfélszolgálata használhatatlan

Amikor azt kérte, hogy igennel, vagy nemmel válaszoljak az adott kérdésre, és én ezt megtettem, majd többször visszakérdezett, mert nem értette, mit mondok. Nem vagyok beszédhibás, nem beszélek túl halkan se - bosszantó volt, hogy a gépnek szinte minden kérdésére kétszer kellett válaszolnom. Fiatal vagyok, 26 éves. Nem tudom, hogy az idősebb generáció tagjai vajon hogyan boldogulnak egy ilyen szolgáltatással, ha a fiataloknak is nehézséget okoz a kezelése. Mi a cél? Az, hogy telefonon senki ne próbáljon banki ügyet intézni?