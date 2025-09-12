2 órája
Háborog olvasónk: A bank telefonos ügyfélszolgálata használhatatlan
Fotó: Golubovy
Fontos ügyet kellene intéznem a bankban - mai kor technikai vívmányait kihasználva, gondoltam, hogy a telefonos ügyfélszolgálat segítségét veszem igénybe, ezzel is időt spórolok. Fel is hívtam az adott telefonszámot. Egy automata "vette fel", és próbált kommunikálni. Egészen enyhe kifejezés az, hogy körülményes volt a beszélgetés.
Amikor azt kérte, hogy igennel, vagy nemmel válaszoljak az adott kérdésre, és én ezt megtettem, majd többször visszakérdezett, mert nem értette, mit mondok. Nem vagyok beszédhibás, nem beszélek túl halkan se - bosszantó volt, hogy a gépnek szinte minden kérdésére kétszer kellett válaszolnom. Fiatal vagyok, 26 éves. Nem tudom, hogy az idősebb generáció tagjai vajon hogyan boldogulnak egy ilyen szolgáltatással, ha a fiataloknak is nehézséget okoz a kezelése. Mi a cél? Az, hogy telefonon senki ne próbáljon banki ügyet intézni?
